Nel pomeriggio, alla PUMA House of Football di Vismara (MI), è andato in scena il match tra Milan Primavera e Cagliari. I rossoneri vincono in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Francesco Domnitei al 43' e capitan Filippo Scotti al 68', che rispondono al vantaggio di Raterink, arrivato al 6' minuto di gioco. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Pagelle Milan Primavera-Cagliari 2-1: Scotti e Domnitei trascinatori, Cullotta da rivedere
PAGELLE MILAN PRIMAVERA
Pagelle Milan Primavera-Cagliari 2-1: Scotti e Domnitei trascinatori, Cullotta da rivedere
È appena terminata Milan-Cagliari, sfida valida per la 35ª giornata del campionato Primavera 1: ecco le nostre pagelle
© RIPRODUZIONE RISERVATA