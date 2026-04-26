Nel pomeriggio, alla PUMA House of Football di Vismara (MI), è andato in scena il match tra Milan Primavera e Cagliari. I rossoneri vincono in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Francesco Domnitei al 43' e capitan Filippo Scotti al 68', che rispondono al vantaggio di Raterink, arrivato al 6' minuto di gioco. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.