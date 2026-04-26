Nel pomeriggio, alla PUMA House of Football di Vismara, è andato in scena il match tra Milan e Cagliari, valevole per la 35ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri hanno vinto per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Domnitei (44') e Scotti (68'). (qui le pagelle) Ecco, di seguito, il resoconto del match.