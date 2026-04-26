Il secondo tempo—
Il Milan torna in campo con la voglia di completare la rimonta, come dimostrano le occasioni di Perera e Domnitei arrivate a pochi minuti dall'inizio della ripresa. La svolta arriva al 68' minuto, quando capitan Filippo Scotti conquista e trasforma il calcio di rigore del 2-1. Negli ultimi venti minuti gli ospiti provano a reagire, ma i rossoneri vanno più vicino al 3-1 di quanto il Cagliari non vada al 2-2. Soltanto nel finale Bouyer si deve sporcare i guantoni per bloccare i tiri arrivati dagli ultimi assalti della squadra di Alberto Gallego.
Milan che raggiunge così quota 47 punti, portandosi così all'11° posto in attesa dei risultati di Monza e Lazio. Un successo importante per i ragazzi di mister Renna che si rilanciano in campionato dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta e Sassuolo. Playoff ancora distanti (momentaneamente a quota 54 punti), ma un'iniezione di fiducia che può soltanto che fare bene ai rossoneri
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