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Milan Primavera-Cagliari 2-1: remuntada dei rossoneri, trascinati da Scotti e Domnitei

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Alle ore 13:00 si è giocata Milan-Cagliari, sfida valida per la 35ª giornata del campionato Primavera 1: ecco il commento della partita
Redazione PM

Nel pomeriggio, alla PUMA House of Football di Vismara, è andato in scena il match tra Milan e Cagliari, valevole per la 35ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri hanno vinto per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Domnitei (44') e Scotti (68'). (qui le pagelle) Ecco, di seguito, il resoconto del match.

Milan Primavera-Cagliari, il primo tempo

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Tante emozioni a Vismara nella prima frazione di gara. Parte forte il Cagliari che al 7' minuto di gioco la sblocca con Raterink, servito da un ispiratissimo Trepy, bravo a sfruttare un errore in disimpegno di Cullotta. Il Milan prova subito a reagire, alzando il baricentro e rendendosi pericoloso con Colombo all'11' e soprattutto con Borsani, che al 19' sfiora l'incrocio dei pali con un mancino violento dal limite dell'area. L'episodio chiave per i ragazzi di mister Renna arriva al 43', quando Domnitei si gira in un fazzoletto di campo e piazza un destro imprendibile per Kehayov. 1-1 all'intervallo. 

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Il secondo tempo

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Il Milan torna in campo con la voglia di completare la rimonta, come dimostrano le occasioni di Perera e Domnitei arrivate a pochi minuti dall'inizio della ripresa. La svolta arriva al 68' minuto, quando capitan Filippo Scotti conquista e trasforma il calcio di rigore del 2-1. Negli ultimi venti minuti gli ospiti provano a reagire, ma i rossoneri vanno più vicino al 3-1 di quanto il Cagliari non vada al 2-2. Soltanto nel finale Bouyer si deve sporcare i guantoni per bloccare i tiri arrivati dagli ultimi assalti della squadra di Alberto Gallego.

Milan che raggiunge così quota 47 punti, portandosi così all'11° posto in attesa dei risultati di Monza e Lazio. Un successo importante per i ragazzi di mister Renna che si rilanciano in campionato dopo i due pareggi consecutivi contro Atalanta e Sassuolo. Playoff ancora distanti (momentaneamente a quota 54 punti), ma un'iniezione di fiducia che può soltanto che fare bene ai rossoneri

 

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