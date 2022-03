Pagelle Milan-Lecce Primavera 1-0: decisivi Capone e Bosisio

Milan-Lecce, valevole per la 23^ giornata del campionato Primavera 1, la sesta di ritorno, termina 1-0. Decisivo il gol siglato da Bosisio ad inizio ripresa su corner battuto magistralmente da Capone. In classifica il Milan sale a quota 33 punti, mentre il Lecce rimane bloccato a 24, in piena zona play-out.