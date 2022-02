Pagelle Bologna-Milan Primavera 2-5: Bomber Nasti, sorpresa Alesi

Pagelle Bologna-Milan Primavera: il migliore per i rossoneri è Nasti | (credits: Getty images)

Bologna-Milan, recupero della 14° giornata del campionato Primavera, è terminata 5 a 2 a favore dei rossoneri. Le reti per il Diavolo sono state siglate da Nasti (doppietta), Nsiala, Robotti e Traore. Una gara senza storia, con la squadra di Giunti che sin dai primi minuti ha messo in seria difficoltà la difesa del Bologna. Vittoria importante,che consente al Milan di arrivare a 23 punti in classifica. Nelle prossime schede scopriamo le pagelle dei giocatori rossoneri.