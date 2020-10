Milan, settore giovanile: il programma del weekend. Giunti sfida la Juve

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Torna in campo, nel weekend, il settore giovanile rossonero. Attività agonistica ancora protagonista con la Primavera, gli U17 e anche gli U16.

La Primavera, dopo aver battuto il Monza ai rigori nella Primavera TIM Cup, affronterà la Juventus a Torino: sabato, alle 13.00, il fischio d’inizio. Un big match che i nostri ragazzi vorranno giocarsi nel migliore dei modi per ripartire a fare punti in campionato. Gli U17, invece, ospiteranno il Brescia per cercare la prima vittoria dopo il pareggio di Verona. Infine, prima gara ufficiale per gli U16 di Mister Bellinzaghi, che al Vismara riceveranno il Cittadella.

Per il resto, come sempre, non mancheranno diverse amichevoli per gran parte delle altre formazioni rossonere.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 3 OTTOBRE

PRIMAVERA: 3° giornata, Juventus-Milan, ore 13.00 – Juventus Training Center (Vinovo)

DOMENICA 4 OTTOBRE

U17: 2° giornata, Milan-Brescia, ore 15.00 – CS Vismara (Milano)

LUNEDÌ 5 OTTOBRE

U16: 1° giornata, Milan-Cittadella, ore 15.30 – CS Vismara (Milano)

