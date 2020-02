Milan Primavera, ultima gara giocata da Emanuele Torrasi

MILAN PRIMAVERA – Il capitano del Milan Primavera Emanuele Torrasi ha disputato oggi la sua ultima gara con i rossoneri. Per il centrocampista sono 60 presenze totali e 2 reti. Il regolamento del campionato Primavera 2, infatti, prevede che nelle ultime 4 giornate non possano essere impiegati calciatori fuoriquota. Torrasi, nato nel 1999, non potrà dunque giocare le restanti gare. I rossoneri si sono imposti 3-1 sulla SPAL, conquistando matematicamente la promozione in Primavera 1. Questi i complimenti alla squadra di Paolo Maldini>>>

