Milan Primavera, sconfitta pesante in amichevole contro il Seregno

Carmelo Barillà

Pesante sconfitta in amichevole per il Milan Primavera, allenato da Federico Giunti. Il Seregno si impone per 4-1. I rossoneri passano in vantaggio al 24' con Roback e chiudono il primo tempo avanti. Nella ripresa arriva la reazione brianzola che pareggia con il penalty di Gentile. Scognamiglio la ribalta al 71' e nel giro di cinque minuti il Milan crolla e subisce anche le reti di Cortesi e la doppietta personale di Gentile per il 4-1 finale.