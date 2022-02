Milan Primavera, KO nel derby contro l’Inter: finisce 2-1

Al Milan Primavera non basta il sesto gol consecutivo di Nasti: prima sconfitta dopo quattro vittorie di fila. Il report.

Sotto gli occhi in tribuna di Paolo Maldini e Stefano Pioli, i rossoneri scendono in campo con sette undicesimi dei titolari visti contro l'Empoli. Intensità alta ma poche occasioni in avvio di partita, dove si segnalano un paio di iniziative di Nasti e di Traorè. La prima vera occasione è del Milan al 21', con Nasti che riceve da Traorè e conclude trovando un attento Rovida. È però l'Inter a sbloccare il match al 25': punizione di Carboni, colpo di testa di Casadei per il vantaggio ospite. La risposta rossonera è immediata e al 31' arriva il pari con Nasti, a segno per la quinta partita consecutiva tra campionato e Youth League.

Ripresa più ricca di occasioni. Al 54' traversa dell'Inter con Matjaz, mentre al 60' e al 65' è il Milan a sfiorare per due volte il gol del 2-1: prima è Nasti a impegnare Rovida in una parata difficile, poi una splendida progressione in verticale di Robotti non si conclude nel migliore dei modi. Come nel primo tempo, l'Inter colpisce nel miglior momento del Milan: al 73' Jurgens vince un rimpallo con Stanga e appoggia per Peschetola che realizza da pochi passi. I rossoneri non ci stanno: al 77' bel cross in area del subentrato Alesi, sul pallone arriva Bosisio che di testa centra la traversa. Milan in avanti generosamente nel finale, ma il punteggio non cambia: finisce 1-2.