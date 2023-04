Milan Primavera, un lampo di El Hilali affossa l’Udinese | News

Un lampo di Youns El Hilali lancia il Milan Primavera e affossa l'Udinese. Ecco la cronaca di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Rientro dalla sosta con vittoria per il Milan Primavera: i rossoneri conquistano contro l'Udinese un successo importante per tirarsi fuori dalla zona playout. Termina 1-0 una partita contratta, con poche emozioni, che la squadra di Abate porta a casa con pieno merito: a segnare la differenza tra le due squadre è un grandissimo gol di Youns El Hilali a metà secondo tempo, un destro potente per il numero 10 rossonero che trova così il suo decimo centro in campionato, uno dei più importanti della stagione. Da segnalare anche il quinto clean sheet - tra tutte le competizioni - nelle ultime sei partite giocate.

Una prestazione che va in archivio positivamente per cinismo e concretezza, in una sfida difficile in chiave classifica (la posta in palio era alta anche per l'Udinese penultima) che rappresenta quindi una nuova prova di maturità superata da parte del giovanissimo gruppo rossonero. Il miglior modo possibile per iniziare un mese cruciale, quello di aprile, che può proiettare i ragazzi di Abate verso prospettive importanti. Il campionato Primavera riprenderà il giorno di Pasquetta, con il Milan ospite della Roma, in un calendario che poi proporrà anche due impegni casalinghi (Torino e Lecce) e le Final Four di Youth League a Ginevra.

LA CRONACA

Ritmi abbastanza blandi in avvio al PUMA House of Football. Al 7' la prima chance è dei rossoneri: cross di Victor, zampata di Bakoune che trova la risposta di un reattivo Di Bartolo. I friulani si fanno vedere in avanti con Vivaldo e soprattutto con un pallonetto di Pejičić al 17'. Il Milan replica con uno spunto di Cuenca che sfiora il palo alla sinistra del portiere, ultima occasione prima di un periodo prolungato del primo tempo che vede davvero poche occasioni da gol e tanto possesso di palla, alternato, tra le due squadre. Nel finale di frazione due squilli, uno per parte: 35', ancora Pejičić con un tentativo da metà campo che non sorprende Nava; 37', destro a giro potente di El Hilali che sfiora il secondo palo.

Dentro Sia e Simić a inizio ripresa, ma il match fatica a sbloccarsi. Al 53' doppio tentativo a stretto giro di Victor e Foglio, ma senza fortune particolari. Al 61' la difesa friulana anticipa in extremis capitan Coubis, mentre al 69' il neo entrato Longhi va di sponda per Bozzolan che con l'esterno sinistro sfiora la traversa. Il Milan cresce, El Hilali manca una grossa chance al 70' ma si riscatta due minuti dopo con un grandissimo gol: assist di Longhi, destro potente di Youns dai 25 metri e vantaggio rossonero. L'1-0 permette alla squadra di Abate di controllare agevolmente il match: l'unica occasione ospite è una girata all'86' di Vivaldo che non impensierisce Nava. In pieno recupero l'Udinese rimane in 10, fallo da ultimo uomo di Cocetta su El Hilali lanciato a rete. Finisce 1-0 per noi!

IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 1-0

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune (1'st Simić), Coubis, Nsiala, Bozzolan; Foglio (23'st Longhi), Victor, Stalmach (30'st Malaspina); Cuenca (22'st Alesi), Mangiameli (1'st Sia), El Hilali. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Bartesaghi, Casali, Paloschi; Gala; Boakye. All.: Abate.

UDINESE (3-5-2): Di Bartolo; Abankwah, Cocetta, Abdalla; Iob (33'st Lozza), Pejičić, Centis, Žunec (42'st De Crescenzo), Buta; Asante (18'st Castagnaviz), Vivaldo. A disp.: Mosca; Di Lazzaro, Nijon, Nwachukwu, Nuredini; Pafundi. All.: Sturm.

Arbitro: Iannello di Messina.

Gol: 27'st El Hilali (M).

Ammoniti: 11' Pejičić (U), 42' Cuenca (M), 22'st Castagnaviz (U), 37'st Centis (U).