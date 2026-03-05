Pianeta Milan
Milan Primavera-Cremonese 0-2, ennesima battuta d'arresto: il commento

Milan Primavera-Cremonese 0-2, ennesima battuta d’arresto: il commento

Alle ore 14:00 si è giocata Milan Primavera-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco il commento
Alessia Scataglini
Dopo la sconfitta contro la Roma di settimana scorsa, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. I rossoneri, contro la Cremonese in casa, perdono 2-o grazie ai gol di Gashi e Lamorte. Con la sconfitta di oggi, il Milan si ritrova al 13esimo posto in classifica a quota 37 punti.

PRIMO TEMPO 

Già dai primi minuti, gli ospiti sono sembrati molto più compatti e, soprattutto pericolosi. La prima occasione l'hanno avuta con Faye, che ruba la palla dai piedi di Bouyer ma poi fallisce il tiro. Il vero e proprio cambio di marcia arriva attorno al 45esimo, con Faye che in area passa palla a Gashi che, successivamente, la manda alle spalle di Bouyer segnando il primo gol.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa i rossoneri hanno provato a far entrare delle forze fresche per cercare di cambiare la partita, ma la vera 'regina' della partita è stata ancora una volta la Cremonese. Al 52 esimo minuto arriva il gol del raddoppio definitivo: Lickunas mette in mezzo la palla per Lamorte che, con un dribbling, supera Bouyer mandando la palla in rete. I rossoneri provano ad accorciare le distanze con Ossola, che sfiora il palo, e con Sala, ma non c'è stato nulla da fare. Dallo Sportitalia Village il Milan esce sconfitto.

