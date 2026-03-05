Dopo la sconfitta contro la Roma di settimana scorsa, il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo, ma il risultato non è dei migliori. I rossoneri, contro la Cremonese in casa, perdono 2-o grazie ai gol di Gashi e Lamorte. Con la sconfitta di oggi, il Milan si ritrova al 13esimo posto in classifica a quota 37 punti.

Già dai primi minuti, gli ospiti sono sembrati molto più compatti e, soprattutto pericolosi. La prima occasione l'hanno avuta con Faye, che ruba la palla dai piedi di Bouyer ma poi fallisce il tiro. Il vero e proprio cambio di marcia arriva attorno al 45esimo, con Faye che in area passa palla a Gashi che, successivamente, la manda alle spalle di Bouyer segnando il primo gol.