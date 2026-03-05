SECONDO TEMPO
Nella ripresa i rossoneri hanno provato a far entrare delle forze fresche per cercare di cambiare la partita, ma la vera 'regina' della partita è stata ancora una volta la Cremonese. Al 52 esimo minuto arriva il gol del raddoppio definitivo: Lickunas mette in mezzo la palla per Lamorte che, con un dribbling, supera Bouyer mandando la palla in rete. I rossoneri provano ad accorciare le distanze con Ossola, che sfiora il palo, e con Sala, ma non c'è stato nulla da fare. Dallo Sportitalia Village il Milan esce sconfitto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA