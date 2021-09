Milan Primavera, Chaka Traoré: “Non mi aspettavo di segnare”

Chaka Traoré, nuovo acquisto del Milan Primavera, ha segnato il suo primo gol rossonero contro il Como in Coppa Italia

Chaka Traoré, nuovo acquisto del Milan Primavera, ha segnato il suo primo gol rossonero contro il Como in Coppa Italia. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Non mi aspettavo di segnare, da quando sono arrivato al Milan ho sempre cercato di dare una mano, per fortuna oggi è arrivato il mio primo gol e sono contento per la vittoria. Sono molto felice di far parte di questa squadra, lavoriamo ogni singolo giorno per migliorare e spero che nel corso della stagione si possa crescere secondo le indicazioni del Mister".