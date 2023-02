Milan Primavera, Abate: “Abbiamo rischiato solo su un episodio”

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito al successo contro il Cesena

A latere del successo conquistato per 0-3 ai danni del Cesena, il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club. L'ex terzino rossonero ha fatto i complimenti alla squadra per la vittoria ricordando come i suoi ragazzi abbiano rischiato solamente su un episodio. Di seguito le sue parole.