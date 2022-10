Milan, Longhi il bomber del futuro: segna un gol ogni 65 minuti | News

Un inizio di stagione semplicemente straordinario quello del giovane bomber del Milan Jordan Longhi. L'attaccante classe 2005, infatti, ha già preso parte a nove partite dove ha trovato la via del gol in ben cinque occasioni. Le ultime due reti, tra l'altro, sono freschissime. Ieri pomeriggio la squadra allenata da Ignazio Abate ha travolto per 4-0 lo Spezia in Coppa Italia e il protagonista del match è stato proprio Longhi grazie a due gol segnati che hanno premiato la sua ottima prestazione.