Milan-Inter Primavera 2-2, la cronaca di ‘acmilan.com’ | News

La cronaca di 'acmilan.com' del match tra Milan e Inter Primavera, il derby terminato in pareggio, con il risultato di 2-2

(fonte: acmilan.com) Un pareggio di cuore, una prestazione di cuore. La Primavera del Milan riesce a raccogliere un punto molto prezioso nel Derby, nel finale e in dieci uomini. Nel 2-2 del PUMA House of Football si vedono gran parte dei progressi nell'arco dell'intera stagione di questa squadra. Migliorata sotto ogni aspetto e al momento in evidente stato di benessere psicofisico. Quando Esposito ha firmato il vantaggio ci ha pensato Victor a rispondere in un primo tempo scoppiettante. Quando il rosso a Casali rischiava di mettere in discesa la pratica dell'Inter ci ha pensato Cuenca - il migliore dei nostri - ad opporsi nel vivo della ripresa.

Con questo spirito la striscia positiva prosegue da più di un mese. Una prova di carattere e orgoglio da parte dei ragazzi di Abate. Da sottolineare anche l'esordio ufficiale in rossonero del portiere Vásquez, nel giorno del compleanno. Il campionato era già stato raddrizzato nel recente passato grazie a vittorie pesanti, ma i preziosi pari di oggi e di Napoli aggiungono sicurezza: 41 punti in classifica, attualmente +6 sia dalla zona playoff che da quella salvezza quando per noi mancano tre giornate alla fine. Ora il calendario proporrà la tappa di Verona, in casa dell'Hellas appena sopra (+1) in graduatoria, in programma mercoledì 17 maggio alle 16.00.

La Cronaca — Milan sotto al primo tentativo dopo una buona partenza. Al 10' Esposito va a segno girando di potenza in area piccola la sponda aerea di Curatolo. Ma è un avvio pazzo. Al 16' Victor trova l'immediato pareggio quando raccoglie il cross di Bozzolan e di rasoterra mancino incrocia all'angolino. Nemmeno il tempo di goderselo e l'Inter si riporta avanti. Al 19' Owusu viene favorito da un rimpallo e poi apre il piatto destro che non lascia scampo a Vásquez. Si apre un'ampia fase di attacchi alternati.

Al 29' El Hilali agganca male e Zeroli termina l'azione senza inquadrare la porta. ci prova Martini al 30', non va. Al 32' El Hilali al volo, para Botis. Doppio brivido e doppio palo a ridosso del riposo: al 39' gran botta di Stanković dalla distanza e al 41' tiro sporco di Esposito, solo il legno evita un parziale peggiore. Al 44' chance per Stalmach sugli sviluppi di un angolo, pallone a lato.

La gara ricomincia con i rossoneri vogliosi di prendere il pallino del gioco per diventare più offensivi. Al 48' l'assolo di Cuenca si spegne a lato non di molto. Ancora più ghiotta la chance al 54' per Kamate, il quale la piazza sopra la traversa da ottima posizione. Al 62' punizione di Esposito che accarezza l'incrocio, poi break del Diavolo: al 64' El Hilali debole di testa, al 69' la deviazione di Cuenca in scivolata viene spazzata via da Stabile. Al 72' l'espulsione di Casali (doppia ammonizione) può sembrare l'episodio negativo che abbatte le speranze di rimonta.

Invece al 74' Cuenca agguanta il pari. Errore di Kassama, Sia e El Hilali ringraziano, Hugo arriva in corsa e gonfia la rete. La sofferenza nel finale è limitata. Al 79' Andersen si divora un'opportunità tirando senza la cura necessaria, all'82' Vásquez blocca su Owusu; in mezzo Nsiala calcia alto dopo una sortita. Sospiri di sollievo nel recupero quando ancora Andersen e Berenbruch vanno vicini al nuovo vantaggio. Triplice fischio.

IL TABELLINO — MILAN-INTER 2-2

MILAN (4-3-3): Vásquez; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Stalmach (25'st Sia), Victor, Zeroli; Cuenca (37'st Alesi), El Hilali (33'st Simić), Traorè. A disp.: Bartoccioni, Nava; Andrews, Bartesaghi, Paloschi; Foglio, Gala, Malaspina; Longhi. All.: Abate.

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi, Kassama (36'st Sarr), Stabile, Fontanarosa (44'st Pozzi); Martini (17'st Andersen), Stanković, Kamate (17'st Di Maggio); Curatolo (44'st Berenbruch), Esposito, Owusu. A disp.: Tommasi, Zamarian; Di Pentima, Nezirevic, Pelamatti, Stante; Biral, Grygar. All.: Chivu.

Arbitro: Turrini di Firenze. Gol: 10' Esposito (I), 16' Victor (M), 19' Owusu (I), 29'st Cuenca (M).

Ammoniti: 13' Stalmach (M), 18' Martini (I), 15'st El Hilali (M), 28'st Cuenca (M).

Espulso: 27'st Casali (M) per doppia ammonizione. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per lo Spezia >>>