Milan-Empoli Primavera 4-0, Giunti: “Risultato ampio, ma potevamo segnare ancora”

Milan-Empoli Primavera 4-0, le parole di Giunti

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo la vittoria per 4-0 contro l'Empoli. Le dichiarazioni: "L'incognita vera di questo campionato è quella di giocare ogni tre giorni. A Bologna non siamo entrati in campo, oggi abbiamo messo in difficoltà l'Empoli, una squadra propositiva con individualità importanti. Abbiamo vinto la partita nella prima mezz'ora, dobbiamo sottolineare i movimenti senza palla dei tre attaccanti. Il risultato è stato ampio, potevamo fare anche più gol ma poteva farne anche l'Empoli. Adesso sarebbe bello dare continuità".