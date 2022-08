Memorial Mamma e Papà Cairo, Milan sconfitto in finale dall’Atalanta

Il Milan primavera di Ignazio Abate ha partecipato al 'Memorial Mamma e Papà Cairo', torneo amichevole in cui hanno partecipato diverse squadre under 19. I rossoneri sono arrivati in finale, ma si sono dovuti arrendere ai calci di rigore contro l'Atalanta. Al termine dei minuti regolamentari, terminati con il risultato di 1-1 (gol di El Hilali per il Milan), la Dea ha avuto la meglio dagli undici metri vincendo 4-5. "Resta il rammarico dal dischetto, rimane un grande torneo con prestazioni convincenti", queste le parole apparse sull'account Twitter del Diavolo. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.