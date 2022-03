Fiorentina-Milan primavera 3-1: partita opaca del Diavolo. La classifica

E' terminata 3-1 la partita tra Fiorentina e Milan, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Primavera 1 'TimVision'. Rossoneri che hanno sciupato un'occasione al 13esimo minuto di gioco con Omoregbe. Lanciato solo davanti al portiere viola, l'attaccante rossonero spara addosso all'estremo difensore. La dura legge del calcio recita così: 'gol fallito, gol subito'. Dunque riparte in contropiede la Fiorentina e segna il gol del vantaggio con Toci al 14esimo. Lanciato in profondità da Bianco, l'attaccante insacca il pallone in rete con un diagonale che si infila alle spalle di Desplanches. Controlla il match la Fiorentina, ma al 31esimo i rossoneri pareggiano i conti con Rossi. Grande azione sulla destra di Omoregbe che trova Alesi dal limite dell'area viola. Il suo tiro si stampa sul palo alla destra di Adonov, ma Rossi insacca la sfera con un facile tap-in. Ultimo quarto d'ora che si conclude con un Milan più convinto di quanto visto nella prima mezz'ora.