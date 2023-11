Coppa Italia Primavera – Il Milan batte la Sampdoria: sfiderà l’Empoli

Alle ore 14:00 di oggi il Milan Primavera di Ignazio Abate è sceso in campo al 'Tre Campanili' di Bogliasco per affrontare i pari età della Sampdoria nella Coppa Italia Primavera. Da ricordare come le due formazioni si fossero già affrontate in campionato qualche giorno fa con il successo in extremis dei rossoneri.