Coppa Italia Primavera – Milan-Spezia 4-0: il commento del match | News

COMMENTO MILAN-SPEZIA

Il riassunto di Milan-Spezia, partita valida per la Coppa Italia Primavera (foto: Getty Images)

Bella vittoria per il Milan di Abate che supera 4-0 lo Spezia ai 32esimi di Coppa Italia Primavera. Partono subito forte i rossoneri, con Longhi che al sesto minuto ha tentato l'eurogol in rovesciata. Al sedicesimo minuto, doppia occasione per i rossoneri tutto in un'azione: prima gran girata di testa di Longhi, subito dopo un tiro di Pluvio a giro mette i brividi al portiere dello Spezia. Il gol era nell'aria e tre minuti più tardi proprio Pluvio trova il gol del vantaggio. Grande scambio con Stalmach, con il numero 14 che insacca il pallone in rete. Lo Spezia non ci sta e prova subito a reagire. Due minuti dopo il gol dello svantaggio, Di Giorgio prova un tiro verso l'incrocio dei pali: il pallone sfiora il palo e finisce di poco a lato. Proprio quando lo Spezia sembrava potesse pareggiare, al 24esimo il Milan approfitta di un brutto errore difensivo degli ospiti e ne approfitta Longhi che colpisce Plaia per il 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio, lo Spezia prova a reagire con Scieuzo che sciupa una buona occasione dal limite. Il Milan non sta a guardare e prova a segnare quello che sarebbe il gol del 3-0. Due occasioni nitide e sciupate da Omoregbe: la prima, all'altezza del dischetto del rigore, calcia centrale; la seconda, tutto solo davanti al portiere, spara altissimo. Il primo tempo termina con una grande parata di Torriani su un gran tiro ravvicinato di Pedicillo.

Secondo tempo che inizia con lo Spezia vicino al gol con Pedicillo, il quale ha calciato da distanza ravvicinata: bravo Torriani ad opporsi. Seconda frazione di gioco più di gestione per i rossoneri, che pensano a non rischiare nulla in difesa. La squadra di Abate, però, va vicina al terzo gol al 67esimo con Longhi, ma è bravo Plaia ad opporsi con i piedi al tiro dell'attaccante rossonero. Un minuto dopo, però, l'occasione capita agli ospiti. Gran botta sul primo palo di Lari, ma è attento Torriani a non farsi sorprendere. Al 72esimo Longhi va vicino al 3-0, ma è fortunato lo Spezia a salvarsi con una deviazione. A cambi ormai effettuati, Abate perde Stalmach e affronta i minuti finali del match in inferiorità numerica.

Ma non è un problema perché pochi minuti più tardi, all'80esimo, Scotti trova il gol 3-0 con un tap in vincente di testa, mente è di Longhi il gol del definitivo 4-0 che approfitta di un clamoroso errore di Plaia. Termina così, dunque, la partita tra Milan e Spezia valida per i 32esimi della Coppa Italia. Ottima vittoria della squadra di Abate che, nonostante il tasso tecnico differente tra le due squadre, ha trovato dinanzi uno Spezia non rassegnato ma che ha cercato di colpire quando ne ha avuta la possibilità.