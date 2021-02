Calendario Milan Primavera – Il febbraio dei rossoneri di Giunti | News

Il calendario di febbraio del Milan Primavera

Sarà un febbraio pieno zeppo di impegni per il Milan Primavera. La squadra di Federico Giunti scenderà in campo per giocare sei partite del Campionato Primavera 1 e per una gara di Coppa Italia. Di seguito il calendario di febbraio dei rossoneri:

Mercoledì 3/02/2021 ore 15:00 Fiorentina-Milan, ottavi di finale di Coppa Italia

Sabato 6/02/2021 ore 12:30 Milan-Sassuolo

Martedì 9/02/2021 ore 15:00 Bologna-Milan

Domenica 14/02/2021 ore 12:30 Milan-Empoli

Mercoledì 17/02/2021 ore 15:00 Milan-Inter

Domenica 21/02/2021 ore 10:30 Sampdoria-Milan

Sabato 27/02/2021 (orario da definire) Milan-Ascoli

Calciomercato Milan, difensore sfumato per giugno: ecco dove andrà >>>