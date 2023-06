Milan, Under 17: la femminile cade ai rigori contro la Roma

Suona l'Inno di Mameli, poi si comincia. Primo brivido al 2' quando una leggerezza in impostazione rischia di favorire Ventriglia, fermata da Lorenzi. La Roma parte aggressiva, ma al 5' si spaventa allontanando nei pressi della riga di porta un velenoso angolo avversario. Il Milan cresce in fretta, all'11' spreca una grande palla-gol: avanzata incontenibile di Zanisi, servizio per Adelfio che manda a lato in piena area. Le squadre giocano offensive e a viso aperto: al 21' mancino di Minnei respinto da Valeri; al 22' destro di Canale bloccato da Lorenzi. Al 24' si sblocca il match: prodezza di Fuzio, la quale dalla distanza è magistrale nel calciare forte a scavalcare Lorenzi. Visibile reazione, al 32' tocco ravvicinato di Longobardi vanificato dal piede del portiere. Intervallo.