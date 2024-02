Milan, i risultati del Settore Giovanile: Primavera lanciata da Camarda

(fonte: acmilan.com) I riflettori erano puntati sul Derby Primavera, terminato 1-1 - esattamente come all'andata - tra le mura del PUMA House of Football. Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero ha regalato però tante altre emozioni, a partire dall'Under 17 che ha superato 3-1 il Monza: i ragazzi di Mister Renna, arrivati a toccare quota 50 punti, sono sempre più soli al comando della classifica. Successo e sconfitta per l'Under 16, corsara di misura, e l'Under 15 sul campo dell'Udinese, hurrà casalingo per l'Under 18 che ha chiuso il weekend battendo la Sampdoria.