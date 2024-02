Uno dei giocatori più discusso dell'inizio della stagione del Milan è stato Theo Hernandez . Il terzino rossonero, infatti, non ha iniziato al meglio. Dopo il suo cambio ruolo a centrale della difesa, il francese ha migliorato sensibilmente il suo rendimento. Tornato sulla fascia ha messo in campo le sue qualità tornando fondamentale. Theo ha giurato amore al Milan sui social, ma le voci non si fermano . Ecco le ultime.

Milan, Theo Hernandez-Bayern Monaco. Le ultime

Secondo quanto riferito dalla Germania, il Bayern Monaco avrebbe contattato gli agenti del terzino francese per capire la fattibilità di una possibile trattativa. Come riportato da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, sul sito sosfanta.com, Theo Hernandez, al momento, guadagna 5 milioni di euro netti a stagione al Milan. Il francese ex Real Madrid, si legge, avrebbe estimatori anche in Premier League in Arabia. Nelle ultime settimane infatti alcuni emissari della Saudi Pro League avrebbe avuto dei contatti con l'entourage di Theo per capire la fattibilità di un possibile trasferimento estivo. Il Milan ad oggi non avrebbe avviato alcuna trattativa per il prolungamento di contratto, ma ci potrebbero essere dei contatti nei prossimi mesi.