Obiettivo rinnovo. Altrimenti, cessione per non meno di 80 milioni — Se il francese non dovesse dare segnali di apertura ad un colloquio costruttivo col Milan, allora verrebbe invitato a portare un’offerta, come accaduto la scorsa estate con Sandro Tonali, poi ceduto al Newcastle per 70 milioni di euro. Attualmente Theo Hernández ha una valutazione vicina ai 100 milioni di euro.

Per 'Tuttosport', però, è evidente che in caso di offerta non inferiore agli 80 milioni di euro, dal Bayern Monaco o da altri club, il Milan possa trattare la cessione del suo numero 19 nel calciomercato estivo 2024. A patto, logicamente, che il giocatore non voglia rinnovare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Difensore, assalto rossonero a un parametro zero >>>

