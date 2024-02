Calciomercato Milan - 100 milioni per gli acquisti. Ma chi parte?

Ma come finanziare una spesa così importante, nell'ordine più o meno dei 100 milioni di euro? Gli addii probabili di Simon Kjær e uno tra Olivier Giroud e Luka Jović, tutti in scadenza di contratto, non porterebbero denaro nelle casse del club di Via Aldo Rossi. E vendere, per esempio, uno tra Noah Okafor e Samuel Chukwueze sarebbe più per non rimetterci che per implementare il tesoretto a disposizione.