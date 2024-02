Calciomercato Milan – Zirkzee o Sesko in rossonero? Ecco l’ipotesi più probabile

Quello che, però, convince più di tutti al Milan in vista del prossimo calciomercato è Zirkzee. Conosce la Serie A, con i rossoblu di Thiago Motta è diventato un leader e ha i mezzi tecnici per muoversi in tutte le zona dell'attacco. Il giocatore, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento in una big di Serie A, prima del grande salto in Inghilterra.

La valutazione del primo salirà; più probabile arrivare al secondo — È proprio su questo terreno che il Milan potrà gettare l'amo per provare a vestire l'ex Bayern Monaco di rossonero. Ovviamente, richieste del Bologna permettendo. Il Bayern ha una clausola di riacquisto del giocatore per 40 milioni di euro e, verosimilmente, da quel prezzo lì non si potrà fare altro che salire. La sensazione, per 'La Gazzetta dello Sport', è che la valutazione di Zirkzee sia destinata ad aumentare.

Motivo per cui, magari, sarebbe più facile vedere Šeško al Milan: i 40 milioni di euro potrebbero bastare per convincere il RB Lipsia a cederlo al Diavolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Difensore, assalto rossonero a un parametro zero >>>

