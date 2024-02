Milan Primavera, Camarda pronto a conquistare anche la Youth League

Il baby talento è subito diventato un titolare della formazione di Abate. Finora ha collezionato 29 presenze (incluse 2 con la prima squadra), condite da 12 gol e 3 assist. La sua firma non poteva non esserci anche in Youth League, competizione in cui ha segnato 3 gol in 4 partite. Se in campionato la testa della classifica dista 11 punti (la prima posizione è occupata dall'Inter) e la Coppa Italia è ormai archiviata (rossoneri eliminati dalla Fiorentina ai quarti di finale), la Youth League diventa un vero e proprio obiettivo stagionale.

Il Milan ha tutte le carte per vincere questo trofeo, che tra l'altro manca alla bacheca rossonera, e possiedono una squadra con davvero tanto talento. Il palcoscenico europeo può rappresentare la giusta opportunità per Camarda e far capire anche al mondo intero che il Milan custodisce un talento unico nel suo genere. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e un gol per la continuità. Ma la critiche non si fermano...

