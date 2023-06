NEWS MILAN, quarti per le giovanili: triplo appuntamento domenicale

(fonte:acmilan.com) - Continuano, nel primo fine settimana di giugno, gli impegni decisivi per le rappresentative del Settore Giovanile rossonero. Sono tre gli appuntamenti, tutti domenicali, per altrettante squadre impegnate nell'andata dei rispettivi Quarti di finale nazionali. U17 e U16 giocano in casa, ospitando i pari età di Lazio ed Empoli, mentre l'U15 femminile sarà di scena a Vinovo in casa della Juventus.