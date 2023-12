Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Programma "ristretto" in questo fine settimana del Settore Giovanile rossonero, che presenta sei partite ufficiali tra sabato, domenica e lunedì. Apre il weekend la Primavera maschile di Abate, impegnata in casa contro il Genoa per ritrovare il successo in campionato. L'Under 18 ospita il Bologna per continuare il suo campionato di vertice mentre l'Under 17 fa visita all'Hellas Verona. Big match per la Primavera femminile di Mister Zago, di ritorno dalla sosta: domenica c'è Juventus-Milan.