Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Le squadre del Settore Giovanile rossonero entrano nel vivo dell'ultimo mese del 2023 con un fine settimana ricco di partite importanti. In copertina, infatti, ci sono le trasferte di alta classifica della Primavera maschile (a Formello contro la Lazio terza in classifica) e dell'Under 18, di scena sul campo dell'Empoli capolista (ma con una partita in più). Di scena al PUMA House of Football, invece, Under 16 e Under 15 - a caccia di rilancio dopo l'ultimo fine settimana - e l'Under 17, che sfida il Venezia per cercare l'undicesima vittoria consecutiva. Sosta per la Primavera femminile, in campo U17 e U15.