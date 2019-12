Coppa Italia Primavera, Giunti: “Dedico la vittoria ad Abanda”

NEWS MILAN – Federico Giunti, allenatore della Primavera del Milan, ha parlato a Sportitalia al termine della partita di Coppa Italia contro il Torino, vinta dai rossoneri 6-7 ai calci di rigore: “Sono saltati gli schemi, il campo infame, sarebbe potuta essere una partita più divertente. Festeggiamo noi, ci tenevamo. Adesso possiamo staccare, faccio i complimenti a tutti”.

Sui giocatori: "Tutti hanno dato il massimo, dedico questa vittoria ad Abanda, avrebbe giocato, ieri ha avuto una distorsione alla caviglia. Aspettavamo questa partita per dargli spazio, in Primavera 2 c'è spazio solo per due 2000".

