Theo Hernandez, terzino record d’Europa: i numeri

NEWS MILAN – L’incredibile stagione di Theo Hernandez lo ha portato a diventare uno dei migliori terzini al mondo. Da quell’incontro a Ibiza con Paolo Maldini la scorsa estate ne sono cambiate di cose. Per il Real Madrid era diventato uno scarto, comunque ai margini, e il Milan ha puntato su di lui. Investimento da 20 milioni di euro e acquisto a titolo definitivo.

Theo Hernandez, prima che la Serie A si fermasse causa Covid-19, viaggiava alla media di un gol su azione ogni 382 minuti (5 reti in 1.909 minuti). Vale a dire, 0,24 a partita (senza considerare, ovviamente, i calci di rigore). Negli ultimi 20 anni, nessun terzino (schierato in una difesa a 4) è riuscito a terminare uno dei top 5 campionati con una media realizzativa pari a quella di Theo. Nemmeno fenomeni in quel ruolo quali Serginho, Maicon, Roberto Carlos o Dani Alves.

Qualora riprendesse il campionato, il francese potrebbe addirittura migliorare questi numeri, di per sé già straordinari. Theo non ha voglia di fermarsi, vuole continuare a stupire. Sa bene che può e deve migliorare nel rendimento difensivo, ad esempio, ma le sue potenzialità sono ancora enormi e non completamente esplose.

Ricordiamo che Theo Hernandez è un classe 1997, il prossimo ottobre compirà 23 anni. Il suo valore da quando è arrivato al Milan è oltremodo aumentato, ma i rossoneri vogliono trattenerlo nonostante gli interessi di molti club d’Europa. Lui sin qui ha sempre mostrato amore, rispetto e vicinanza ai colori rossoneri.

Theo è stato anche ‘premiato’ da FIFA 20, proprio oggi è stata pubblicata una sua card potenziata per la modalità Fifa Ultimate Team (FUT). Valore totale 93, con numeri da capogiro per quanto riguarda velocità e tiro. Theo Hernandez fa dunque parte del TOTSSF della Serie A su FUT 20.

