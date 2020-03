Le amnesie difensive di Theo Hernandez costano care al Milan

NEWS MILAN – Come fai a criticare Theo Hernandez, che in questo disastroso Milan è sempre quello che riesce a far la differenza in zona offensiva? Però quando serve, bisogna anche criticare i migliori. E siamo sicuro che lui stesse farebbe mea culpa analizzando la sua prova in Milan-Genoa.

L’avvio del Milan è stato positivo, ma l’errore in costruzione del francese ha segnato la partita. Una distrazione imperdonabile. Attaccato da Sanabria, si fa rubare il pallone troppo facilmente. Poi non lo rincorre, lasciandolo arrivare sul fondo senza problemi, da lì l’assist è facilitato anche dalla lentezza con cui Bennacer va a chiudere.

Amnesie che Stefano Pioli ha provato più volte a far notare a Theo. In diverse dichiarazioni, soprattutto dopo grandi prove offensive del francese, il mister ha ribadito che fatica a trovare la concentrazione nei primi minuti. E purtroppo in questi mesi non è cambiato il suo atteggiamento nella prima parte del match. E ieri al primo errore, il Milan lo ha pagato maledettamente caro.

Inoltre in fase offensiva, questa volta, Theo Hernandez non ha inciso affatto. La retroguardia di Davide Nicola è riuscita a stoppare bene sia il terzino che Ante Rebic. Sulla fascia sinistra il Milan non ha sfondato. E alla fine ne ha inevitabilmente pagato le conseguenze perdendo il match.

