Coppa Italia – Milan-Spal, è il momento di tornare a vincere a San Siro

NEWS MILAN – E’ il momento di sfatare il tabù San Siro. Non è corretto chiamarlo così, perchè comunque il Milan ha vinto delle gare in questa stagione nel proprio stadio, ma l’andamento fino a questo momento in campionato è davvero deficitario. La squadra rossonera, infatti, ha totalizzato solo 10 punti, frutto delle vittorie contro Brescia e Spal e i pareggi contro Lecce, Napoli, Sassuolo e Sampdoria.

Il rendimento in trasferta, invece, con 15 punti in 10 partite, è migliore di un punto rispetto all’anno scorso. L’ultimo gol a San Siro risale al 23 novembre contro il Napoli, mentre per trovare l’ultima vittoria in casa bisogna addirittura tornare al 31 ottobre scorso, cioè quando la squadra di Pioli ha battuto 1-0 la Spal grazie alla punizione di Suso, entrato dalla panchina. Insomma, i tifosi del Milan meritano molto di più, visto che anche in questa stagione stanno dimostrando grande amore verso la squadra, nonostante l’ennesima annata negativa. Domani potrebbero esserci circa 25-30 mila spettatori allo stadio, cifra importante considerando la Coppa Italia e il giorno feriale, e dunque i rossoneri dovranno assolutamente vincere per non deludere nuovamente i tifosi, così come è successo negli pareggi interni a reti bianche contro Sassuolo e Sampdoria.

Dopo la Coppa Italia si ritornerà nuovamente a San Siro in campionato contro l’Udinese, e anche in quel caso non bisognerà sbagliare. Il Milan è tornato alla vittoria contro il Cagliari, ma adesso c’è bisogno di continuità con un filotto di risultati, altrimenti la rimonta in campionato diventerà praticamente impossibile, nonostante l’arrivo di Ibrahimovic. Per riuscirci, bisognerà appunto tornare a vincere in casa, e chissà che l’arrivo del campione svedese non possa cambiare il trend negativo degli ultimi mesi. A cominciare da domani, con la Coppa Italia che a questo punto può diventare il vero obiettivo stagionale. Milan, non puoi deludere ancora San Siro. Intanto ecco i convocati per la partita contro la Spal: tante defezioni importanti, continua a leggere >>>

