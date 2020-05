Calciomercato Milan – Koch ha stregato i rossoneri. E con Rangnick …

CALCIOMERCATO MILAN – La versione online de ‘La Gazzetta dello Sport‘ ha dedicato un approfondimento a Robin Koch, classe 1996, difensore centrale tedesco del Friburgo che, sabato pomeriggio, alla ‘Red Bull Arena‘ di Lipsia, si è visto togliere dal VAR il gol che avrebbe consentito ai ragazzi terribili di Christian Streich di cogliere il bottino pieno in casa dei temibili ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann.

Koch, per ‘gazzetta.it‘, ha dimostrato, per l’ennesima volta, di essere un perno del Friburgo che sogna l’Europa: difensore centrale di 192 centimetri, piedi buoni e molto duttile (sabato a Lipsia ha giocato in mediana, davanti la difesa), è seguito da tempo dal Napoli, vero e proprio pallino del direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli. Attenzione, però, perché con il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan (insieme allo stesso Nagelsmann?), qualcosa potrebbe cambiare …

Rangnick, infatti, lo ha osservato da vicino, dagli spalti (vuoti) della ‘Red Bull Arena‘, prendendo appunti su un calciatore che già conosce molto bene e che aveva messo nel mirino per il RB Lipsia. Figlio di Harry Koch, storico portiere del Kaiserslautern che vinse il ‘Meisterschale‘, il titolo di Campione di Germania, nel 1998, Koch, proprio dai ‘Diavoli Rossi‘ aveva iniziato a muovere i primi passi nel calcio che conta. Da lì, la chiamata al Friburgo e, nell’autunno 2018, la convocazione nella Under 21 allenata dall’ex attaccante Stefan Kuntz.

Nell’ottobre 2019, vista la crescita imperiosa, Koch è stato quindi convocato da Joachim Löw nella ‘Nationalmannschaft‘, la Nazionale tedesca maggiore. Streich, a Friburgo, lo impiega indifferentemente nella difesa a tre o a quattro, sia in mediana. Vale, oggi, circa 15 milioni di euro: Milan e Napoli sono pronte a darsi battaglia per acquisirne il cartellino. IL DIAVOLO, INTANTO, SEMBRA AVER BLOCCATO UN ALTRO GIOVANE DIFENSORE TEDESCO >>>