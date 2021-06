Svizzera-Turchia 3-1, Calhanoglu: “Siamo sconvolti, ci scusiamo” | News

Hakan Calhanoglu, al termine della sconfitta della sua Turchia contro la Svizzera, ha commentato l'eliminazione da Euro2020

Intervenuto ai microfoni dell'emittente turca 'Sport Canli', Hakan Calhanoglu ha commentato l'eliminazione da Euro2020 della sua Turchia. Ecco cosa ha detto il fantasista in scadenza di contratto con il Milan. "Siamo arrivati a questo torneo con grandi obiettivi, ma purtroppo non è andata come volevamo. Siamo sconvolti. Noi capitani ci assumiamo tutte le responsabilità, io, Burak, Ozan. Tutti i giocatori si assumono la responsabilità qui. Siamo una squadra molto giovane, quindi potrebbe essere una mancanza di esperienza. Abbiamo ancora il Mondiale davanti a noi e sappiamo di aver sconvolto i nostri fan, ma lo siamo anche noi. Ci scusiamo, dobbiamo imparare dai nostri errori". Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.