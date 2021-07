Shaqiri torna sull’Europeo: “L’Italia? Giocavano come se fossero in 12”

Xherdan Shaqiri ha parlato della Nazionale italiana campione d'Europa, esaltando la squadra di Roberto Mancini

Xherdan Shaqiri ha parlato della Nazionale italiana campione d'Europa, esaltando la squadra di Roberto Mancini. Queste le parole rilasciate dallo svizzero in un'intervista al 'Corriere dello Sport': "L’Italia era davvero speciale, giocava come se in campo fosse con un uomo in più. Non siamo mai stati uguali a loro in nessun momento della partita". Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.