Pagelle Italia-Galles 1-0: prima rete per Pessina, Verratti top al rientro

Chiude il girone A con una vittoria l'Italia di Roberto Mancini contro il Galles. Azzurri che hanno portato a casa i tre punti e il primato in classifica grazie alla prima e decisiva rete di Matteo Pessina al 39' minuto del primo tempo. Italiani che hanno sempre avuto il pallino del gioco, con gli avversari che non si sono mai resi pericolosi dalle parti di Donnarumma. Diverse occasioni per l'Italia: fra tutti il tiro di Chiesa salvato sulla linea durante il primo tempo. Adesso testa agli ottavi di finale, in programma sabato 26 contro una tra Russia, Finlandia e Belgio.