Italia, la carica di Bergomi: “Sentire l’inno è come andare in battaglia”

Giuseppe Bergomi ha parlato delle sensazioni provenienti dalla maglia della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni sull'Europeo

Manca sempre meno al match d'esordio all'Europeo tra Italia e Turchia. La Nazionale tornerà di nuovo a giocare una competizione importante dopo cinque anni. Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha mostrato tutta la sua carica dalla sua cabina di commento di 'Sky Sport'. Le dichiarazioni: "Sono passati cinque anni dall'ultima partita di una fase importante di una competizione. La maglia azzurra dà sensazioni uniche, vedere la Nazionale italiana e sentire l'inno è come andare in battaglia. Io sono convinto che c'è voglia di calcio, appena riapriranno vedremo gli stadi pieni".