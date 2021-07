Italia-Inghilterra, Riva: “Somiglianze con il ’68, Barella il simbolo”

Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale e bandiera del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cammino dell'Italia agli Europei

Gigi Riva, ex attaccante della Nazionale e storica bandiera del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cammino dell'Italia agli Europei. Di seguito alcuni stralci della lunga intervista rilasciata da 'Rombo di Tuono' a 'Repubblica'.

"Vedo volontà ferrea, voglia di fare, un gruppo unito, un bell’ambiente e una squadra convincente. Gioca davvero bene. Questa è una squadra per la quale mi viene subito un aggettivo che in fondo la riassume perfettamente: bella. Credo che dica tutto".

Riva analizza le possibili analogie con la sua Italia, quella che vinse l'Europeo 1968, unico (finora) della nostra storia: "Eravamo anche noi una buona squadra. Nella squadra di Mancini è certamente alto il livello del gioco".

Sulle possibili difficoltà, invece, Riva sottolinea: "Arrivati a questo punto, bisogna avere tanta fiducia, anche perché le cifre parlano chiaro. L’Italia ha giocato partite meravigliose in questo Europeo e comunque non si arriva per caso a metterne in fila 33 senza sconfitta. Non bisogna, però, abbassare la guardia e l'intensità".

Da attaccante non poteva non parlare delle difficoltà incontrate da Ciro Immobile: "Ha sempre dimostrato quello che sa fare. Gli dico di non perdersi d’animo e di tenere duro. Oltretutto ha una finale a disposizione. Magari per segnare un gol molto importante".

Infine qualche parola su Barella, ex Cagliari: "Il nostro Barella: nostro della Sardegna. Ha personalità e serietà, è davvero un bel personaggio. È coraggioso, non ha avuto paura di partire giovane per andare a giocare nell'Inter. È un ragazzo che ha testa, basta sentirlo parlare: dà e darà grandi soddisfazioni. L'ho conosciuto da ragazzino, quando non era ancora Barella. Lo vedo ora adulto, maturo, consapevole. Dobbiamo essere fieri di lui".