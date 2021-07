Calciomercato Milan – Kessie, c’è fiducia per il rinnovo. Il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: uno degli obiettivi è il Franck Kessie. Ecco cosa abbiamo scoperto sul centrocampista

Uno degli obiettivi principali del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. Dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, infatti, il cub rossonero non può lasciarsi sfuggire il centrocampista, che è stato un autentico trascinatore nella scorsa stagione. 14 gol in 50 presenze e in generale sempre un rendimento all'altezza della situazione. E' attualmente l'elemento irrinunicabili dell'intera rossonera.