Calciomercato Milan – Alla ricerca del dieci: ecco tutti i nomi | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara, dopo l'ingaggio di Giroud, andranno alla ricerca di un trequartista. Ecco i nomi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Il club rossonero sta perfezionando il colpo Giroud: sarà lui l'attaccante che si alternerà con Zlatan Ibrahimovic nel corso della stagione. Forse non arriverà già lunedì, ma il suo approdo in Italia non è in discussione. Il centravanti in ogni caso non sarà subito a Milanello, in quanto impegnato nell'Europeo con la Francia.