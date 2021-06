Europei, Zola: “Italia? Il punto di forza è il centrocampo” | News

L'ex giocatore Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. In primo piano ovviamente l'Italia di Mancini

L'ex giocatore Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Repubblica. Zola ha parlato dell'Italia di Roberto Mancini che inizia questa sera l'Europeo contro la Turchia: "L'Italia mi piace molto, la crescita nelle ultime stagioni è stata esponenziale. La maglia numero 10 è in ottime mani dato che Lorenzo Insigne ha grande talento. Il punto di forza però è il centrocampo: poche squadre hanno la qualità e il dinamismo dell'Italia lì in mezzo. Mancini finora non ha sbagliato neanche un colpo. Il suo merito maggiore è stato ridare un gioco all'Italia".