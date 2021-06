Europei 2021 – Svizzera-Turchia 3-1: Calhanoglu eliminato | News

Con la sconfitta contro la Svizzera, la Turchia di Hakan Calhanoglu dice addio ufficialmente agli ottavi di finale di Euro2020

Terza sconfitta in tre gare per la Turchia di Hakan Calhanoglu. Anche contro la Svizzera, i turchi hanno rimediato un sonoro 3-1 in favore dei 'rossocrociati'. Le reti sono state segnate da Seferovic e una doppietta di Shaqiri, mentre inutile è stato il gol del momentaneo 2-1 degli ospiti segnato da Kahveci. Un europeo sicuramente iniziato male e finito ancora peggio per Calhanoglu, il quale puntava molto a mettersi in bella mostra durante questo torneo europeo per attirare l'attenzione dei grandi club o di convincere la società rossonera ad aumentare l'offerta di rinnovo. Zero gol per lui e tre brutte prestazioni in questa competizione. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.