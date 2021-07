Europei 2021 – Sconcerti: “L’Inghilterra ai rigori non può più difendersi”

Mario Sconcerti lancia una frecciatina all'Inghilterra per come ha approcciato la partita contro l'Italia nella finale degli Europei

Mario Sconcerti celebra la vittoria dell' Italia agli Europei con un pezzo sul Corriere della Sera. Il giornalista è entusiasta per il trionfo degli Azzurri e lancia una stoccata agli inglesi, rei di essersi difesi per tutta la partita dopo aver trovato il gol del vantaggio con Shaw dopo un paio di minuti.

I cambi sono stati decisivi secondo il giornalista: "L’uscita contemporanea di Immobile per Berardi ha portato spazi e liberato Chiesa, via via salito fino a dominare. È cresciuto anche Insigne, è cresciuta l’Italia che si è aiutata con lo spavento degli atri, incapaci di cambiare la loro partita". Come sempre in questi Europei, Chiesa è stato uno dei migliori in campo dell'Italia: i suoi strappi palla al piede hanno creato parecchie difficoltà alla retroguardia inglese.