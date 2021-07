Calciomercato Milan, top news: Giroud in arrivo, Pobega saluta?

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 12 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Olivier Giroud è pronto a diventare rossonero: fissato il giorno per viste mediche e firma. Per un calciatore che arriva ce n'è un altro che può salutare. Tommaso Pobega si è presentato in sede per discutere del suo futuro. Rispunta l'idea Nikola Vlasic per la trequarti, mentre Brahim Diaz si sta per sbloccare. Occhio a un nome nuovo sull'esterno. Nelle prossime schede le Top News sul calciomercato del Milan. Pezzo in continuo aggiornamento.