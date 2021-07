Europei 2021 – Raiola ai suoi assistiti: “Avete scritto la storia”

Mino Raiola, agente di alcuni giocatori dell'Italia vincitrice degli Europei, ha omaggiato così su 'Twitter' i ragazzi della sua scuderia

Mino Raiola , procuratore di alcuni calciatori dell' Italia che ieri sera, a Wembley, si è laureata Campione d'Europa , ha voluto fare i complimenti ai suoi assistiti in maglia azzurra per l'enorme successo conseguito con la Nazionale. Ecco, dunque, qui di seguito il post rivolto (con tanto di foto) a Gianluigi Donnarumma , Marco Verratti e Federico Bernardeschi .

"Poche persone hanno la possibilità di scrivere la storia. Voi siete riusciti a essere tra quelli. Siamo tutti orgogliosi di voi. Avete fatto vedere che non bisogna mai smettere di sognare in grande. Con la passione, l’impegno, il cuore e il giusto carattere i sogni si avverano", il commento di Raiola. Milan, si torna su un vecchio amore per la trequarti: le ultime >>>