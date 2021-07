Calciomercato Milan – Trequartista, rispunta l’idea Vlasic: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic, classe 1997, centrocampista offensivo del CSKA Mosca piace molto al Diavolo

Nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021 Vlasic è stato il migliore marcatore stagionale del club russo con 25 reti complessive in 72 partite giocate. Vlasic costa 25 milioni di euro, e il Milan starebbe pensando di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. In alternativa si pensa anche all’obbligo di riscatto. Milan, in arrivo Ballo-Touré: i dettagli dell'operazione di mercato >>>