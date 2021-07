Europei 2021 – Mancini: “Italia favorita? No, con la Spagna chance al 50%”

Roberto Mancini parla della sfida tra Italia e Spagna, partita valida per la semifinale degli Europei; "Abbiamo le stesse chance di passare"

Questa sera andrà in scena la prima partita delle semifinali degli Europei tra Italia e Spagna. Gli Azzurri proveranno a strappare il pass per la finale di Wembley, ma contro la squadra di Luis Enrique non sarà affatto semplice. Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa nella giornata di ieri, rispondendo alle domande dei giornalisti.