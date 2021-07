Calciomercato Milan – Kessié, rinnovo a rischio: la Premier League chiama

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié vuole restare in rossonero. Ma vuole anche un adeguamento economico da top player

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto su Franck Kessié. Il contratto del centrocampista ivoriano, come noto, scadrà il 30 giugno 2022 e, ad oggi, sul fronte rinnovo è tutto desolatamente fermo.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono decisi a risolvere questo caso in tempi brevi. Nessuno, infatti, in casa rossonera vuole correre il rischio che inizi la nuova stagione senza un nuovo accordo tra Kessié ed il club di Via Aldo Rossi.

Il giocatore, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, non risponderà alla chiamata del Milan per il raduno di giovedì a Milanello poiché dovrà partire con la Costa d'Avorio per le Olimpiadi di Tokyo. Intanto i 'rumors' di calciomercato parlano di offerte d'ingaggio importanti pervenutegli dalla Premier League inglese.

L'entourage di Kessié, ha sottolineato la 'rosea', dribbla l'argomento rinnovo. In particolare George Atangana, il suo procuratore, ha liquidato la questione con una battuta: "Solo un colpo di Stato può mandare via il Presidente dal Milan". Tradotto: il ragazzo vuole restare in rossonero. A patto, però, che abbia un trattamento economico da top player.

'La Gazzetta dello Sport' ha aggiunto che, al momento, è anche difficile capire quale sia la reale distanza tra la proposta del Milan e la richiesta di Kessié per rinnovare il suo contratto in questo calciomercato estivo. Attualmente, il giocatore percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione. Si ritiene che aspiri a guadagnarne più di 5, se non proprio 6.

Un po' quello che voleva Hakan Calhanoglu. Ma a quanto è disposto ad arrivare il Milan? Non si ha notizia di incontri recenti tra Maldini, Massara ed Atangana. E la battuta dell'agente ha fatto capire come il Diavolo non abbia ancora scoperto le proprie carte. Rinvio calcolato o ritardo vero e proprio?

Non ci sarà, ad ogni modo, da scherzare. Kessié fa gola a tanti ed il Milan, se vorrà tenerlo, dovrà chiudere la questione al più presto.